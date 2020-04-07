Mutluluğunuzu sömüren bu davranışlardan hemen vazgeçin!

Olumsuz duygularla mücadele etmeyin

Uzmanlara göre negatif duygularla mücadele etmek bizi pozitif duygulara karşı da hissizleştiriyor. Kendimizi içten içe olumsuz hisse o kadar kaptırıyoruz ki, olumlu duyguları da yeterince gösterememeye başlıyoruz. Bunun yanı sıra olumsuz duyguları belli etmemek halk tabiriyle “içe atmak” pek çok sağlık sorununa da neden olabiliyor. Bu nedenle onları görmezden gelmek yerine bu duyguları dışa vurun. Ancak üzülerek ya da ağlayarak değil. Sizi keyiflendirecek şeyler yaparak. Yani negatif duygularınızı pozitife çevirin.