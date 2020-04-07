Mutluluğunuzu sömüren bu davranışlardan hemen vazgeçin!
Bazı alışkanlıklar sizi mutsuzluğa itme konusunda oldukça etkilidir. İşte insanı mutsuzluğa sevk eden 8 toksik alışkanlık!
Olumsuz duygularla mücadele etmeyin
Uzmanlara göre negatif duygularla mücadele etmek bizi pozitif duygulara karşı da hissizleştiriyor. Kendimizi içten içe olumsuz hisse o kadar kaptırıyoruz ki, olumlu duyguları da yeterince gösterememeye başlıyoruz. Bunun yanı sıra olumsuz duyguları belli etmemek halk tabiriyle “içe atmak” pek çok sağlık sorununa da neden olabiliyor. Bu nedenle onları görmezden gelmek yerine bu duyguları dışa vurun. Ancak üzülerek ya da ağlayarak değil. Sizi keyiflendirecek şeyler yaparak. Yani negatif duygularınızı pozitife çevirin.
Hata yapmanıza izin verin
Pek çok kişi hata yapmaktan ve başarısız olmaktan korkar Ancak kimi zaman hata yapmadan doğru öğrenilemez. Hayat değiştiren bazı icatlar bile yapılan hataların sonucunda ortaya çıktı. Bu nedenle başarısızlıktan korkmak yerine, kendinize hata yapmak için izin verin. Hata yapmak sizin modunuzu düşürmesin, başarısızlığa karşı bakış açınızı değiştirin. Yeni yolunuzu kolaylaştırmak için, Thomas Edison’un sözlerini hatırlayın; “Başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10 bin farklı şey buldum ”
Mağdur olmayı tercih etmeyin
Diğer insanları veya durumları sorunlarınızın nedeni yapmak mutsuzluğa giden hızlı bir yol. İşe geç kaldığınızda trafik sıkışıklığını ya da harcamalarınız arttığında hayat pahalılığını suçlamak kolay. Ancak mağduru oynamak yerine sorumluluk almaya başladığınızda kendinizi çok daha rahat hissedersiniz. Trafiği bahane etmek yerine erken kalkmayı deneyin. Hayatınızda olan her şeye bu açıdan bakmaya çalıştığınızda, engeller yerine fırsatları görmeye başlayacaksınız.
Zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamayın
Gün içerisinde aklınızı meşgul eden olumsuz düşüncelerden kurtulmaya çalışın. Birinin söylediği bir söz ya da yaptığı bir hareket sizin zihninizi meşgul etmemeli. Çünkü bu zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamanız anlamına gelir. Öte yandan sürekli düşündüğünüz bu şeyler, sizin kendinizi mutsuz hissetmenize, özgüveninizin düşmesine neden olabilir. Hatta hafif depresyona bile sebebiyet verebilir. Bu nedenle sizi rahatsız eden, canınızı sıkan şeyleri düşünmekten vazgeçin. Bu düşünceler aklınıza geldiğinde hemen farklı bir şeye odaklanmaya çalışın.