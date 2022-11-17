Mutluluğu 45 gün sürmüştü! Merve Boluğur sessizliğini bozdu bakın ilk hamlesi ne oldu!

"Olmadı teşekkürler, Mert'e de mutluluklar"

Merve Boluğur'dan da boşanma açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur "Olmadı teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi.