Mutluluğu 45 gün sürmüştü! Merve Boluğur sessizliğini bozdu bakın ilk hamlesi ne oldu!
44 gün önce nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile yollarını ayırdığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesabından hakkındaki ayrılık haberleriyle ilgili açıklama yapan Boluğur, "Olmadı teşekkürler… hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi. Boluğur'un sosyal medyadaki hamlesi ise dikkat çekti.
2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın mutluluğu yalnızca 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı.
Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine geri dönmüştü.
Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.
"Olmadı teşekkürler, Mert'e de mutluluklar"
Merve Boluğur'dan da boşanma açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur "Olmadı teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi.