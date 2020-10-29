Mutlu Kaya'nın başına gelmeyen kalmadı! Ablası, avukatı öldürüldü şimdi ise...

15 Nisan 2015’te 19 yaşındayken katıldığı “Sesi Çok Güzel” adlı bir TV yarışmasında 1. gelen Mutlu Kaya bundan kısa bir zaman sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Erkek arkadaşının sıktığı kurşunlardan biri kafasına isabet etti.