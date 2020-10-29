Mutlu Kaya'nın başına gelmeyen kalmadı! Ablası, avukatı öldürüldü şimdi ise...
Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın başına gelmeyen kalmadı.
15 Nisan 2015’te 19 yaşındayken katıldığı “Sesi Çok Güzel” adlı bir TV yarışmasında 1. gelen Mutlu Kaya bundan kısa bir zaman sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Erkek arkadaşının sıktığı kurşunlardan biri kafasına isabet etti.
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38 gün komada kaldıktan sonra ayıldığında kol ve bacaklarını hareket ettiremedi.
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Konuşma yetisini kaybetti. 2 ay fizik tedavi gördükten sonra taburcu olduğunda kulağının arkasında bir kurşun vardı ve ameliyatla alınması imkansızdı.
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Talihsizlikler peşini bırakmadı, kısa bir süre içinde önce ablası, sonra da avukatı öldürüldü.
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