Mutlu Kaya ablasının cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu! Elim tutmuyor gözyaşımı silemedim
Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek sevgilisi olduğu söylenen astsubay tarafından öldürülmüştü. Mutlu Kaya olayın bilinmeyenleri anlatırken söylediği bir söz yürek sızlattı.
Sibel Can'ın keşfi olan Mutlu Kaya, ablasının öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Olayın detaylarını anlatan Mutlu Kaya, 'ablamla aynı kaderi yaşadık' dedi. Bilindiği gibi Mutlu Kaya da bir yarışma ile ünlü olduktan sonra eski sevgilisi tarafından vurulmuş ve felçli kalmıştı. Ablası Dilek Kaya da geçtiğimiz aylarda astsubay olan erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Mutlu Kaya olayın perde arkasına ilişkin yeni detaylar anlattı.
2015 yılında Diyarbakır Ergani ilçesinde silahla vurulan ve yüzde 98 engelli kalan Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya, geçtiğimiz Mart ayında Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli erkek arkadaşı Yusuf Ç., tarafından öldürüldü. Tutuklanan Yusuf Ç., ifadesinde şunları söylemişti:
-“Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm”.
Dün akşam Instagram üzerinden bir canlı yayınına konuk olan Mutlu Kaya, erkek arkadaşını aldattığı gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen ablasının cinayeti hakkında bilinmeyenleri anlattı. 'Bu nasıl bir caniliktir' diyen Mutlu Kaya, şunları söyledi:
“Bunu yapan bir cani ve devletin bir askeri. O şahısın benim ablamla hiçbir alakası yoktu, sevgilisi de değildi”
-“Ben o gün ablamın yanındaydım sonra kendi evime geldim. Akşam 11 sularında kapı çalıyor; ablam kapıyı açtığı gibi o cani ablama sıkıyor. Bu polisin raporlarında da var. Sevgilim olayları falan adamın kendisini kurtarma çabaları. Böyle bir şey yok.