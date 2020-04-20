Mutlu Kaya ablasının cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu! Elim tutmuyor gözyaşımı silemedim

Dün akşam Instagram üzerinden bir canlı yayınına konuk olan Mutlu Kaya, erkek arkadaşını aldattığı gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen ablasının cinayeti hakkında bilinmeyenleri anlattı. 'Bu nasıl bir caniliktir' diyen Mutlu Kaya, şunları söyledi:

“Bunu yapan bir cani ve devletin bir askeri. O şahısın benim ablamla hiçbir alakası yoktu, sevgilisi de değildi”