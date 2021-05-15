Mutlu eden yiyecekler neler? Bu besinler hem sağlık hem mutluluk veriyor!
Besinlerdeki karbonhidratlar vücuttaki serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarını artırıyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, mutluluk veren sağlıklı besinleri sizin için anlattı...
Besinlerdeki karbonhidratlar ve bazı vitamin ve mineraller vücutta mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bu nedenle mutluluğun temelinde doğru ve dengeli bir beslenme yatmaktadır diyebiliriz. Ancak gereğinden fazla yağ ve protein alınması, düzensiz beslenilmesi, öğün atlanması, karbonhidrat ihtiyacının hep basit karbonhidratlardan sağlanması durumunda olumlu etkilerden söz etmek çok mümkün olmamaktadır.
İşte mutluluk veren 6 besin:
Kinoa: İçerisinde yüksek oranda bulunan triptofan adlı aminoasit, serotonin ve dopamin salgılanmasını artırmaktadır. Aynı zamanda stresi azaltmaya da yarayan bir besindir. Çorbaların içinde, salatalarda, pilavlarda kullanılabilmektedir. Her gün kinoa yemek yerine belli aralıklarla ve günlük tüketilecek karbonhidrat hakkı yerine değerlendirilebilir. Kinoa yerine mercimek, bulgur, buğday da aynı görevi görmektedir.
Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeği de içerdiği yüksek triptofan aminoasidi sayesinde serotonin ve dopamin salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Triptofan özelliği dışında içerdiği sağlıklı yağlar kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Bunun yanında kabak çekirdeğinin şeker dengesini koruduğunu gösteren çalışmalar da var. Bu nedenle günlük tüketimi fayda sağlayacaktır. Ancak içerdiği yağ oranı fazla olduğu için miktarına dikkat edilmelidir. Bu miktar günlük 1 avuç olabilir. Ya da farklı kavrulmamış, çiğ kuruyemişlerle karıştırılıp tüketilebilir.
Amaranth: İsmi yeni duyulmaya başlayan kinoaya benzer bir tohumdur. Günlük 1-2 yemek kaşığı kadar çorbalarda, pilavlarda kullanılabilir. İçerisindeki triptofan miktarı yüksektir. Dolayısıyla serotonin salınımını artırarak mutluluk seviyesinin artmasına yardımcı olmaktadır.