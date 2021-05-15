Mutlu eden yiyecekler neler? Bu besinler hem sağlık hem mutluluk veriyor!

Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeği de içerdiği yüksek triptofan aminoasidi sayesinde serotonin ve dopamin salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Triptofan özelliği dışında içerdiği sağlıklı yağlar kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Bunun yanında kabak çekirdeğinin şeker dengesini koruduğunu gösteren çalışmalar da var. Bu nedenle günlük tüketimi fayda sağlayacaktır. Ancak içerdiği yağ oranı fazla olduğu için miktarına dikkat edilmelidir. Bu miktar günlük 1 avuç olabilir. Ya da farklı kavrulmamış, çiğ kuruyemişlerle karıştırılıp tüketilebilir.