Mutasyonlu virüs görülen Eskişehir'de korkutan kalabalık

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayından itibaren yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamaları ile Eskişehir’de günlük pozitif vaka sayısı 50’ye düştü. Vaka saylarındaki düşüş, pandemi hastaneleri olarak hizmet veren Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta sayısı ile yoğun bakım servislerine de yansıdı.