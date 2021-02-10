Mutasyonlu virüs görülen Eskişehir'de korkutan kalabalık
Son bir haftada 24 kişide mutasyonlu virüs tespit edilen Eskişehir'de, hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesiyle, semt pazarları ile araç trafiğine kapalı olan caddelerde oluşan yoğunluk tedirginlik yarattı. Günlük ortalama 50 kişinin pozitif vaka olarak tespit edildiği kentte, marttan bu yana 739 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayından itibaren yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamaları ile Eskişehir’de günlük pozitif vaka sayısı 50’ye düştü. Vaka saylarındaki düşüş, pandemi hastaneleri olarak hizmet veren Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta sayısı ile yoğun bakım servislerine de yansıdı.
3 hastanede yoğun bakıma dönüştürülen alanlar kapatılırken, boş yatak sayısında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıdan yeşile dönen kentin rengi, vakaların 50’ye gerilemesi ile ‘düşük risk’ anlamına gelen maviye büründü.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan semptom göstermedikleri için evlerinde tedavi görenleri olumlu etkilerken, evde tedavi gören kişi sayısı 371’e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 500'den 138'e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarında 35 kişi tedavi görüyor, 11 kişi ise entübe edilmiş durumda.
Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 17’si son 1 hafta olmak üzere 739 oldu.