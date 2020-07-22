Müşterilerden utandığı için asırlık mesleğine devam ediyor
DENİZLİ'de 16 yaşında çömlekçilik mesleğine başlayan İbrahim Gündaş, dönemin son ustası olarak kaldı. Ölme eşiğine gelen mesleğini yaşatmaya çalışan usta, müşterilere 'Serinhisar bardağı yok' demekten utandığı için mesleğini devam ettirdiğini söyledi.
Serinhisar ilçesinde yaşayan ve bir çömlekçi babanın oğlu olarak dünyaya gelen İbrahim Gündaş (62), namı yurdun dört bir tarafına yayılan ve bir zamanlar Türkiye’nin yüzde 80’ine ulaşan Serinhisar bardağının son ustası. Kolundaki rahatsızlığa rağmen ilk gün heyecanıyla çalışan Gündaş, değerini yitirmek üzere olan bardakçılık mesleğinin devam etmesini istiyor.
16 yaşında yetişti, şimdi son usta
16 yaşında başladığı meslekte yetişen son çırak ve son usta olduğunu belirten Gündaş aynı zamanda testi, çömlek, saksı gibi ürünler de üretiyor. Bölgeye ait topraktan yapılan ürünler çevre illere gönderiliyor. Bu işten eskisi gibi para kazanılmadığını da ekleyen Gündaş, yine de mutlu olduğunu kaydetti.
"Serinhisar bardağı yok' demekten utandığım için.."
Mesleğin son temsilcisi olmaktan hem hüzün hem de mutluluk duyduğunu dile getiren Gündaş, “Benim başladığım dönemde 45 usta vardı, şimdi bir tek ben kaldım. Bu mesleği gelen müşteriye ‘Serinhisar bardağı yok’ demekten utandığım için hala yapıyorum. Günümüzde bu işin çırağı yok. Bizim zamanımızda öğlen yemek saatinde tezgah boş ise biz çalışabiliyorduk. Diğer türlü tezgah boş kalmıyordu” dedi.
Üretilen ürünlerin Ege Bölgesi’ndeki kentlere gönderildiğini ifade eden Gündaş, “Şu anda satışlar eskiye göre düştü. 1974-1980 yılları arasında Türkiye’nin yüzde 80’ine gidiyordu. Ama şu anda sadece Ege Bölgesine gidiyor. Çünkü plastik bardaklar, termos ve buzdolabı çıktı. Bunun gibi pek çok üründen dolayı azaldı” şeklinde konuştu.