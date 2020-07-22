Müşterilerden utandığı için asırlık mesleğine devam ediyor

"Serinhisar bardağı yok' demekten utandığım için.."

Mesleğin son temsilcisi olmaktan hem hüzün hem de mutluluk duyduğunu dile getiren Gündaş, “Benim başladığım dönemde 45 usta vardı, şimdi bir tek ben kaldım. Bu mesleği gelen müşteriye ‘Serinhisar bardağı yok’ demekten utandığım için hala yapıyorum. Günümüzde bu işin çırağı yok. Bizim zamanımızda öğlen yemek saatinde tezgah boş ise biz çalışabiliyorduk. Diğer türlü tezgah boş kalmıyordu” dedi.