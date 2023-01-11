Müşteri gibi bindi taksiciye dehşeti yaşattı! Ayaklarının yanına saklamış

Edinilen bilgiye göre, Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.