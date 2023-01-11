Müşteri gibi bindi taksiciye dehşeti yaşattı! Ayaklarının yanına saklamış
Antalya’da bir taksi sürücüsü, müşteri gibi aracına binen bir şahsın kaldırım taşlı saldırısına uğradı. Olay anlar taksi içerisinde bulunan kameraya yansırken, kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.
Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.
Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.