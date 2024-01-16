Müstehcen görüntüleri başını yaktı! Fenomen 'Sanem Uysal' tutuklandı, kazancı ortaya çıktı
Sosyal medyada müstehcen görüntülerini paylaşan 23 yaşındaki kadın hakkında soruşturma başlatıldı. 'Sarem Uysal' takma adıyla tanınan kadın paylaştığı videolara çocukların da serbestçe erişebildiği gerekçesiyle tutuklandı. Uysal'ın video başına kazancı ortaya çıktı.
Bir vatandaş Sarem Uysal adlı kullanıcının birçok sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığını ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu yönünde ihbar yaptı.
Hesabın ve para akışının incelenmesini istedi. İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise savcılığa bildirimde bulundu.
"Haksız kazanç elde etti"
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sarem Uysal ismiyle sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 23 yaşındaki Yıldız H.'yi gözaltına aldı.
Aylık gelirinin yüz bin lira olduğu, bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen ve cep telefonuna el konulan kadının hesabında yapılan araştırmada çok sayıda müstehcen içerikli fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı, IBAN bilgisini paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.