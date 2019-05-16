Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan bedelli oldu Twitter coştu

Ölürüm Türkiyem, Bu Vatan Kimin, Bizim Memleket gibi vatan millet şarkılarını duymaya alıştığımız milliyetçi şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlunun da Bedelli Askerlik yasasından faydalandığı ortaya çıktı. Şarkılarında vatan sevgisinden, yiğitlikten, şereften, onurdan bahseden şarkıcının oğlununun bedelli askerlik yapacak olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.