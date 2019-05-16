Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan bedelli oldu Twitter coştu
Ölürüm Türkiyem, Bu Vatan Kimin, Bizim Memleket gibi vatan millet şarkılarını duymaya alıştığımız milliyetçi şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlunun da Bedelli Askerlik yasasından faydalandığı ortaya çıktı.
Ölürüm Türkiyem, Bu Vatan Kimin, Bizim Memleket gibi vatan millet şarkılarını duymaya alıştığımız milliyetçi şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlunun da Bedelli Askerlik yasasından faydalandığı ortaya çıktı. Şarkılarında vatan sevgisinden, yiğitlikten, şereften, onurdan bahseden şarkıcının oğlununun bedelli askerlik yapacak olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da TT listesine giren Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan, bedelli askerlik yasasından faydalanarak vatani görevini yapmak üzere Burdur'a gitti. Mustafa Yıldızdoğan haberi Twitter hesabından duyurdu.
Şarkıcı, oğlunun fotoğrafını yayınlayarak şu notu paylaştı: "Oğlum Ahmet ve bütün Vatan bekçileri Allah’ıma emanetsiniz. Hiçbirinizin ayağına taş, yanaklarına yaş değdirmesin. Dualarımız bütün Askerlerimize ve Polislerimize…
Mustafa Yıldızdoğan MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar” programına katılmış ve orada şarkı söylemişti.