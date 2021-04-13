Mustafa Üstündağ'ın silahlı kavga esnasında yanındaki kadın bakın kim çıktı
Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavga esnasında yanındaki kadının kimliği ortaya çıktı. Meğer o da ünlü isimlerden biriymiş.
Oyuncu Mustafa Üstündağ, önceki gün Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa törenini arkadaşlarıyla beraber izlemek için Bodrum'daydı. Düzenlenen yarışın ardından Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.
Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ile yanındakiler, komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Silahların konuştuğu kavgada Mustafa Üstündağ'ı sakinleştirmeye çalışan bir kadının olduğu gözlerden kaçmadı.
Oyuncuyu sakinleştirmeye çalışan kadının ise kim olduğu merak konusu oldu. Kavga sonrası oyuncu Mustafa Üstündağ'ın araç içerisinde yanında oturan kız arkadaşının kimliği de belli oldu.
Aracın ön koltuğunda oturan Üstündağ'ı camı kapatması için zorlayan genç kadının, bir dönem yayımlanan Kısmetse Olur yarışmasına katılan Yağmur Koçak olduğu ortaya çıktı.