Mustafa Üstündağ'dan Gönül Dağı'nın oyuncusu eski eşi Ecem Özkaya için tehditler küfürler...
Mustafa Üstündağ, TRT1'deki Gönül Dağı dizisinde oynayan eski eşi Ecem Özkaya için yapmadığını bırakmadı. Eski eşinin partnerine küfürler edip tehditler savurdu. Gönül Dağı'nın yapımcısına da bulaştı.
Bodrum'da düzenlenen Ralli yarışları sırasında silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın anlaşmalı boşandığı Ecem Özkaya ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Asıl şaşırtan ise Üstündağ'ın eski eşi için ''Gönül dağı'' dizisindeki partneri Ferdi Sancar'ı tehdit etmesi...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya’yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayımladı.
Diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar’a sosyal medyadan, içinde ağır sinkaflı küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:
''Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..''
Ferdi Sancar’dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ, hızını alamadı ve bu kez “Gönül Dağı” dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz’i hedef aldı.