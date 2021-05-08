Mustafa Üstündağ'dan Gönül Dağı'nın oyuncusu eski eşi Ecem Özkaya için tehditler küfürler...

Diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar’a sosyal medyadan, içinde ağır sinkaflı küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:

''Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..''