Mustafa Üstündağ ateş püskürdü!
Ekranların sevilen Çukur, Kurtlar Vadisi Pusu, Yılan Hikayesi ve Merhamet gibi fenomen dizilerin başrol karakterine hayat veren usta oyuncu, Küçükçekmece sapığını eleştirdiği için sosyal medya hesabında kendisine gelen hakaret mesajlarına yanıt niteliğinde sert bir mesaj yayınladı.
Usta oyuncu Mustafa Üstündağ, geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bir apartman boşluğunda küçük bir kıza cinsel istismarda bulunan sapığı eleştirdiği için kendisine sosyal medya üzerinden eleştiren takipçilerine ateş püskürdü.
Ünlü oyuncu Üstündağ, "Bana DM'den yazan korkak lavuklar; önce cesur olun." diyerek başladığı konuşmasına şu şekilde devam etti: "Yaptığım paylaşımların altına yazın ne yazacaksanız.
Evet ben sanatla uğraşan bir adamım ama öncelikle bir insan ve babayım. Bu sapıklara karşı tavrım nettir. Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyor muymuş... Topluma örnek olmam lazımmış... Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım...
Ben ve eşim; o ana babayı düşündükçe iki gün evladımıza sarılamadık acımızdan. Tekrar ediyorum, elime geçse o kansıza yapacaklarımı buraya yazmakla bitiremem."