Mustafa Üstündağ ateş püskürdü!

Evet ben sanatla uğraşan bir adamım ama öncelikle bir insan ve babayım. Bu sapıklara karşı tavrım nettir. Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyor muymuş... Topluma örnek olmam lazımmış... Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım...