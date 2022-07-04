Mustafa Topaloğlu'nun eşinden kötü haber geldi! Duyanlar hastaneye koştu!
Türkiye'nin 'Uzaylı' lakabıyla tanıdığı Mustafa Topaloğlu'nun dini nikahlı eşi Derya Topaloğlu'dan kötü haber geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Derya Topaloğu'nu karnından çiyan ısırdığı öğrenildi. Ölümden dönen Toplağlu'nun tedavisi devam ediyor. İşte detaylar...
Uzaylı lakabıyla bilinen Mustafa Topaloğlu'nun eşinden kötü haber geldi. Dini nikahla evli olduğu, kendisinden 25 yaş küçük eşi Derya Topaloğlu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Çift daha önce şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ile 2017 yılında gündeme bomba gibi düşmüştü.
Derya Topalığlu şiddet gördüğünü iddia etmiş, kanlar içindeki yüzünün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, "Oturduğum sitenin kafeteryasında, arkadaşlarımla bir masada otururken sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı" demişti.