Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'’a annesiyle ilgili olay sözle!

Beyaz TV de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına katılan Mustafa Topaloğlu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıkaya'nın "Bülent Ersoy geçtiğimiz gün annesini kaybetti, aradınız mı? Ersoy'a zeytin dalı uzattınız mı?" sorusuna Mustafa Topakoğlu bomba bir cevap verdi.