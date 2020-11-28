Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı kalp krizi geçirmişti
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren şarkıcı Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı.
İki hafta önce önce Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.
Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.
Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Öte yandan katıldığı programın bitmesinin ardından kulise geçen Topaloğlu, bir anda terleyip bembeyaz olmuş. Eşinin kalp krizi geçirdiğini anlayan Hasibe Topaloğlu, hemen yardım çağırarak en yakın hastaneye gitmişlerdi.