Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı kalp krizi geçirmişti

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.