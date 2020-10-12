Mustafa Topaloğlu otel parası ödeyemeyince Afrika dansçıları evinde kalmaya başladı
Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun 'Ya Herro Ya Merro' klibinde oynaması için Afrika'dan dansçılar gelmişti. Topaloğlu, otel parasını ödeyemediği için dansçıların evinde kalmaya başladığı öğrenildi.
Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü yazısında şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun 'Ya Herro Ya Merro' klibinde oynayan Afrikalı dansçıların otel parasını ödeyemediği için evinde kalmaya başladığını yazdı.
Üstündağ, "Dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, koronavirüs nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başlamış. Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta bulmuş"
"Şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşayan sanatçının bir kliple başlayan bu macerası bakalım nasıl sonuçlanacak" ifadesini kullandı.
Mustafa Topaloğlu kimdir?
Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Hopa'da doğdu. Artvinli bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuklarından biri olan Mustafa Topaloğlu, maddi imkansızlıklar içinde büyüdü.