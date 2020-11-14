Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi eşi son sağlık durumunu anlattı
Mustafa Topaloğlu, dün Demet Akalın ile Alişan'ın programına konuk olduktan sonra kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen şarkıcıya anjiyo yapıldı.
Mustafa Topaloğlu, dün sevenlerini korkuttu. Katıldığı programın bitmesinin ardından kulise geçen Topaloğlu, bir anda terleyip bembeyaz oldu. Eşinin kalp krizi geçirdiğini anlayan Hasibe Topaloğlu, hemen yardım çağırarak en yakın hastaneye gittiler.
Milliyet'te yer alan habere göre, gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekleyen Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada "Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" ifadelerini kullandı. Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu, 72 saat yoğun bakımda tedavi edilecek.
Mustafa Topaloğlu: 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır.