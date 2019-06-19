Mustafa Sandal'ın mesajlarını ifşa etmişti! Ceren Hindistan'dan olay açıklama
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Mustafa Sandal ile olan yazışmalarını paylaşan Ceren Hindistan, mesajları neden yayınladığını açıkladı.
Kızının hastalığı nedeniyle geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Ceren Hindistan, tedavi masraflarını karşılamamakla suçlanmıştı. Ayrıca Mustafa Sandal ile de geçtiğimiz aylarda adı anı anılan Ceren Hindistan, ünlü şarkıcının kendisine attığı iltifat dolu mesajları ifşa etmişti.
Önceki gün kızı ile birlikte görüntülenen Ceren Hindistan, Mustafa Sandal'ın mesajlarını neden paylaştığını şu sözlerle açıkladı: “Mesajlar karşı taraftan geldi başlayacak bir şey yoktu zaten. Mesaj attığını kabul etmediği için ben de o mesajları gösterdim, neticede ben bir anneyim."
Oyunculuğa ara verdi: Öte yandan kızının tedavisinin iyi gittiğini ve bu nedenle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını da anlatan Hindistan, kızı Arya'nın velayet davasıyla ilgili gizlilik kararı çıktığını sözlerine ekleyip şöyle devam etti:
Hakim değişikliğine gittik: “Kızımın tedavisinden dolayı ara verdiğim için oyunculuk yapamadım, 12 sene yaptım oyunculuk, çocuğu tek büyüttüm için kısmet olmadı. Çok şükür Arya hastalığı atlattı nüksetme şansı da yok. Velayet davasına daha var hakim değişikliğine gittik onunla ilgili konuşamıyorum gizlilik var. Karşı tarafla da ilgili bir şey söyleyemem”