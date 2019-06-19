Mustafa Sandal'ın mesajlarını ifşa etmişti! Ceren Hindistan'dan olay açıklama

Hakim değişikliğine gittik: “Kızımın tedavisinden dolayı ara verdiğim için oyunculuk yapamadım, 12 sene yaptım oyunculuk, çocuğu tek büyüttüm için kısmet olmadı. Çok şükür Arya hastalığı atlattı nüksetme şansı da yok. Velayet davasına daha var hakim değişikliğine gittik onunla ilgili konuşamıyorum gizlilik var. Karşı tarafla da ilgili bir şey söyleyemem”