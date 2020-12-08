Mustafa Sandal'ın koronavirüs yorumu sosyal medyada alay konusu oldu
Şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs yorumu sosyal medyada alay konusu oldu.
Mustafa Sandal, Kovid-19 tartışmalarına dahil oldu. Sandal tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs açıklamalarda bulundu.
Bir televizyon programına katılan Sandal, virüsün laboratuvar ürünü olabileceğini öne sürdü.
Sandal, “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar" diye konuştu.
"Acaba Covid-19 da bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”
İşte sosyal medyada atılan tweetler...