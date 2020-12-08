Mustafa Sandal'ın koronavirüs yorumu sosyal medyada alay konusu oldu

"Acaba Covid-19 da bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”



İşte sosyal medyada atılan tweetler...