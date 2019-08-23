Mustafa Sandal'ın kaslı fotoğrafı olay oldu! Takipçilerini mest etti
Emina Jahovic'ten boşandıktan birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile olan ilişkisini bitiren Mustafa Sandal, sosyal medyada hesabında kaslı bir fotoğrafını paylaştı.
Geçtiğimiz ay ayrıldıkları haberleri ortaya çıkan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup hakkında bomba bir gerçek ortaya çıkmıştı. Ayrılığın asıl sebebi duyanları şaşkına çevirmişti. İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Mustafa Sandal, gönlünü sosyetik güzel Melis Sütşurup'a kaptırmıştı. İki hafta önce ayrılan ikiliden Sütşurup, "Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim" açıklamasını yapmıştı.
Parayı anında verdi
Ortaya çıkan iddialara göre ayrılığın nedeni son dönemde nakit sıkıntısı çeken Mustafa Sandal’ın, maddi durumu hayli iyi olan Melis Sütşurup’la birlikte olduğu dönemde 100 bin TL istemesiydi. Mustafa Sandal’a yardım etmekte hiç tereddüt etmeyen Melis Sütşurup, parayı anında verdi. Ancak asıl olay da o andan itibaren başladı.
Arkadaşından mesaj geldi
Sevgilisi için 100 bin TL'yi gözünü kırpmadan veren Melis Sütşurup’a bir gün bir arkadaşından mesaj geldi. O mesajda Mustafa Sandal bir dostuna şöyle yakınıyordu: "Melis’le zaten yakında ayrılacağız. Uzun sürmez. Ama kolay değil. Çünkü Melis’ten para aldım. Bir an evvel ödemem lazım. Çözmeye çalışıyorum."
Gözyaşlarına boğuldu
Mesajı gördükten sonra yıkılan Melis Sütşurup, o mesajı gözyaşları içinde Sandal’a gösterdi. Ardından ikilinin ayrılık haberleri yayıldı. Öte yandan Mustafa Sandal’ın, Melis Sütşurup’a olan borcunu taksit taksit ödediği ifade edildi.