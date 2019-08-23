Mustafa Sandal'ın kaslı fotoğrafı olay oldu! Takipçilerini mest etti

Arkadaşından mesaj geldi

Sevgilisi için 100 bin TL'yi gözünü kırpmadan veren Melis Sütşurup’a bir gün bir arkadaşından mesaj geldi. O mesajda Mustafa Sandal bir dostuna şöyle yakınıyordu: "Melis’le zaten yakında ayrılacağız. Uzun sürmez. Ama kolay değil. Çünkü Melis’ten para aldım. Bir an evvel ödemem lazım. Çözmeye çalışıyorum."