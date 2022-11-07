Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten evlilik itirafı: ''Evliliğe sıcak bakmıyorum''

''Evliliğe sıcak bakmıyorum''

''Bir erkekle görüntülendiğimde hep bir ilişkim olduğu anlamına gelmez. Zaten ben evlilik olayına da iki çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Üstelik çocuklarımın ikisi de erkek. Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel birisi lazım" açıklamasında bulundu.