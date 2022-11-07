Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten evlilik itirafı: ''Evliliğe sıcak bakmıyorum''
Emina Jahovic, Bebek'te kameralara görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jahovic, Jahovic, "Ben evlilik olayına iki çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Üstelik çocuklarımın ikisi de erkek... Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel birisi lazım" dedi
Şarkıcı Emina Jahovic, Bebek'te görüntülendi. "Proje hazırlığım devam ediyor ancak en çok vakti çocuklarıma ayırıyorum. Çünkü Yaman şu an ergenlik çağında, ben sürecin ilk başlarında korktum. Kardeşi de onun yanında ancak beklediğim gibi olmadı. Çok rahat geçiriyoruz bu dönemi" dedi.
Jahovic'e, Mustafa Sandal'ın Melisa Sütşurup ile evlenmesi hakkındaki düşünceleri soruldu. Jahovic, Eski eşinin geçtiğimiz aylarda Melisa Sütşurup ile evlenmesi hakkındaki sorulara yanıt veren Emina Jahovic, "Mustafa mutlu olsun, bizim için yeterli. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor" diyerek mutluluklar diledi.
Jahovic, geçtiğimiz aylarda Recep Ali Keydal ile birlikte görüntülenmişti. Basın mensuplarının konuyla alakalı soruları üzerine ise, "Bir arkadaşım vasıtası ile eskiden tanışmıştık. Sonra çok yakın dost olduk. Recep Bey, benim çok yakın arkadaşım'' diyerek aşk olmadığını belirtti.
''Evliliğe sıcak bakmıyorum''
''Bir erkekle görüntülendiğimde hep bir ilişkim olduğu anlamına gelmez. Zaten ben evlilik olayına da iki çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Üstelik çocuklarımın ikisi de erkek. Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel birisi lazım" açıklamasında bulundu.