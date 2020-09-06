Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in son halini görenler şaşkına döndü
Boşnak kökenli 38 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic sıkça yaşadığı olaylarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile beraber olan Emina Jahovic, 2019 yılının ekim ayında bu ilişkisini de sonlandırdı. Şimdilerde ise Sırp şarkıcının bir süredir Rona Gürçay isimli bir yazılımcıyla aşk yaşadığı konuşuluyordu.
Aradığı mutluluğu Rona Gürçay isimli genç bir yazılımcı da bulan Emina Nişantaşı’nda bir estetik merkezine gitti. Muhabirlerin kendisini kapıda beklediğini öğrenince film gibi senaryo yazdı.
Jahovic, şoförüne, estetik merkezi çalışanları aracılığıyla mekanın arka kapısına gitmesini söyledi. Şoför ise gazetecilere, "Yemek yemeye gidiyorum. Emina Hanım iki saaten önce çıkmaz" diyerek, mekan önünden uzaklaştı.
Birkaç dakika sonra kendi aracıyla estetik merkezinin önünden geçen Jahovic’in, yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir taktik uyguladığı ortaya çıktı.