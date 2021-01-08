Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'i mahkeme reddetti ekstraları ödemedi

Çalışanın, 'Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Emina Jahovic'ten ise hamle gecikmedi.