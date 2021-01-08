Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'i mahkeme reddetti ekstraları ödemedi
Emina Jahovic, kaldığı otelde ekstreleri ödemediği haberlerini engelletmek istedi fakat mahkeme talebi reddetti.
Geçtiğimiz günlerde bir turizm çalışanı sosyal medyada canlı yayın yapan magazin sayfasına mesaj atarak Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'i suçlayıcı ifadelerde bulunmuştu. Emina Jahovic'in tüm ailesini Sırbistan'dan Göcek'te çalıştığı otele getirdiğini söyleyen çalışan, geçmiş yıllardan kalan ekstraların ödenmediğin söyledi.
Çalışanın, 'Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Emina Jahovic'ten ise hamle gecikmedi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emina Jahovic, haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre; ceza hakimliği, yayın içeriklerinin magazinsel nitelik taşıdığını, yasağın haber verme hakkını kısıtlayacağını belirterek Emina Jahovic'in talebini reddetti.