Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sadettin Saran'la barışma sonrası el ele
Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra aşkı Sadettin Saran da bulan Emina Jahovic sevgilisiyle barışma sonra ilk kez el ele görüntülendi.
Mustafa Sandal ile ayrılığının ardından aşkı iş insanı Sadettin Saran da bulan Emina Jahovic, sevgilisi Saran ile 5 aylık ayrılığın ardından 'yeniden aşk' diyerek el ele kameralara poz verdi.
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Bebek'te bir kafede görüntülenen Emina Jahovic ve Sadettin Saran, mekandan çıkarken kameraları fark ettiler. Saran, kameraları fark eder etmez sevgilisi Jahovic’in eline uzandı ve çift el ele ilk pozunu vermiş oldu.
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Bu senenin sonunda nikah masasına oturacakları iddia edilen çift, hiçbir soruya cevap vermedi.
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İş insanı, araca binmeden önce sevgilisinin kapısını açarak, centilmenlik örneği sergiledi.
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