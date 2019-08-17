Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic: Kabul etmeyeceğim tek şey yalan

Şarkıcı Emina Jahovic, ülkesi Sırbistan'da bir dergiye kapak oldu. Emina Jahovic, söyleşi sırasında "Yeniden evleneceğiniz kişi nasıl olmalı?" sorusuna, "İyi biri olmalı, iyi iletişim kurmalı, benimle arkadaş olabilmeli ve her konuda beni bilgilendirmeli. Kabul etmeyeceğim tek şey ise yalandır" cevabını verdi.