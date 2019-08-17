Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic: Kabul etmeyeceğim tek şey yalan
Geçtiğimiz aylarda iş adamı Sadettin Saran ile yeni bir yelken açarak magazin dünyasının gündemine oturan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, ülkesi Sırbıstan'da bir dergiye kapak oldu. Jahoviç söyleşi sırasında "Evleneceğiniz insan nasıl olmalı" sorusuna da yanıt verdi.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırbistan vatandayı Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran, bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çiftin ilişkisini sonlandırdığı iddia edilmişti.
Bir süre süre önce başlayan büyük aşk bitti. Jahovic ile Saran'ı ilişkisi 2018’in son çeyreğine damga vurmuş, bu ilişki yapılan birçok ankette de “Yılın aşkı” olarak gösterilmişti.
Şarkıcı Emina Jahovic, ülkesi Sırbistan'da bir dergiye kapak oldu. Emina Jahovic, söyleşi sırasında "Yeniden evleneceğiniz kişi nasıl olmalı?" sorusuna, "İyi biri olmalı, iyi iletişim kurmalı, benimle arkadaş olabilmeli ve her konuda beni bilgilendirmeli. Kabul etmeyeceğim tek şey ise yalandır" cevabını verdi.
Emina Jahoviç kimdir?
15 Ocak 1982'de üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin günümüz Sırbistan sınırları içerisinde kalan şehri Novi Pazar'da dünyaya gelmiştir. Sırp şarkıcı, dansçı besteci ve oyuncu. Ayrıca Türk "Fabrika" markası ve Makedon "Kara" markası için katalog modelliği yapmıştır.