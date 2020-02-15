Mustafa Sandal'ın Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Defne Samyeli üçlüsüne olay yorumu
Defne Samyeli ile arası bozulan Mustafa Sandal Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına olay bir yorumda bulundu. Sandal'ın benzetmesi, üçlüyü kızdıracak gibi duruyor.
Kitabında yazdığı Defne Samyeli ile gizli aşk yaşadığı iddiası nedeniyle Samyeli ile arası bozulan Mustafa Sandal, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalı katıldı. Sandal, samimi açıklamalara imza atarken Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile olan yeni ilişkisi hakkında da herkesi şaşkına çeviren bir yorum yaptı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen yeni ilişki hakkında konuşan Sandal, şunları söyledi:
"Bu sandal her türlü deniz şartlarında böyle selametle seyredebilir ama o Bermuda Şeytan Üçgeni'ne sokma beni. Bu sorunun cevabı Cem, Cem... O Cem Yılmaz! Dolayısıyla Cem doğru tartıp, biçip, ölçmeden hiçbir şey yapmaz.
Normal standart insanda 28 tane tilki vardır Cem'de 2863 tane var. O tartar, biçer, ölçer ve hata payı çok azdır. O tartıp, ölçüp, biçip oradan da gönlüne aktarmıştır. Gönlünden de oraya aktarmıştır. Vardır bir bildiği... Serenay Sarıkaya'yı da tanımadım bilmiyorum sadece bir kere 'Merhaba' demişliğimiz var."
Mustafa Sandal, hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' kitabında yaşadığı ilişkileri kaleme alırken Defne Samyeli'ye de yer verdi. Sandal'ın bu hareketi karşısında küplere binen Defne Samyeli ise "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah.