Mustafa Sandal'ın Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Defne Samyeli üçlüsüne olay yorumu

Normal standart insanda 28 tane tilki vardır Cem'de 2863 tane var. O tartar, biçer, ölçer ve hata payı çok azdır. O tartıp, ölçüp, biçip oradan da gönlüne aktarmıştır. Gönlünden de oraya aktarmıştır. Vardır bir bildiği... Serenay Sarıkaya'yı da tanımadım bilmiyorum sadece bir kere 'Merhaba' demişliğimiz var."