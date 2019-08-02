Mustafa Sandal'ı eski aşkı Tuba Ünsal dinlemeye gelince aşk itirafları ardı ardına geldi!

Aynı zamanda müzik hayatındaki 25’inci yılını kutlayan Mustafa Sandal,''Yıllar sonra hepinizle burada, Harbiye’de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Bugün bizi burada buluşturan şey aşk, bu şarkılar hep aşkla yazıldı'' diyerek konuklarını selamladı.