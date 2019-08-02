Mustafa Sandal'ı eski aşkı Tuba Ünsal dinlemeye gelince aşk itirafları ardı ardına geldi!
Mustafa Sandal, 12 yılın ardından Harbiye Açıkhava konseri verdi. Sandal'ı dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da olunca aşk itirafları ardı ardına geldi.
Mustafa Sandal, Emine Jahovic ile yaklaşık 10 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haziran ayında sonlandırmış. Her ikisi de bambaşka aşklara yelken açmıştı. Geçtiğimiz akşam, 12 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da konser veren Sandal'ı dinlemeye gelenler arasında eski aşkı Tuba Ünsal da olunca Sandal'dan aşk itirafları ardı ardına geldi.
Emina Jahovic ile evliliğini bitirdikten sonra Melis Sütşurup ile aşka yelken açan ama o ilişkide de mutluluğu bulamayan Mustafa Sandal, Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi.
Aynı zamanda müzik hayatındaki 25’inci yılını kutlayan Mustafa Sandal,''Yıllar sonra hepinizle burada, Harbiye’de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Bugün bizi burada buluşturan şey aşk, bu şarkılar hep aşkla yazıldı'' diyerek konuklarını selamladı.
90’lardaki şarkıların yerinin bir başka olduğunu dile getiren Sandal “İnsanlar ne zaman kaliteli müzik dinlemek isteseler 90’lardaki parçalara ihtiyaç duyuyorlar. Şimdiki şarkılar şarkıcık; bir süre sonra unutuluyor” diye konuştu.