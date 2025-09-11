BIST 10.580
Mustafa Sandal'dan konserde çalışanı aşağıladı! Skandal sözler bomba gibi patladı

Şarkıcı Mustafa Sandal, konserde reji çalışanına ettiği o hakaretle gündeme geldi. Olay gündeme bomba gibi düştü. Sandal'ın çalışana söylediği sözler, sosyal medyada büyük tepki topladı. ''Gerizekalı mısın?''

Mustafa Sandal'dan konserde çalışanı aşağıladı! Skandal sözler bomba gibi patladı - Resim: 1

Şarkıları ve konserleriyle konuşulan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer bir skandala imza attı. Reji çalışanına öyle şeyler söyledi ki, duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Mustafa Sandal'dan konserde çalışanı aşağıladı! Skandal sözler bomba gibi patladı - Resim: 2

94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alan Mustafa Sandal, konser sırasında dev ekrana sürekli kendisinin yansıtılmasına sinirlenerek reji görevlisine hakaret etti. 

Mustafa Sandal'dan konserde çalışanı aşağıladı! Skandal sözler bomba gibi patladı - Resim: 3

Konserde sevilen parçalarını seslendiren Mustafa Sandal, yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında sahnedeki ekranda sürekli kendisinin gösterilmesi, Sandal'ın sinirlerine hakim olamamasına neden oldu. 

Mustafa Sandal'dan konserde çalışanı aşağıladı! Skandal sözler bomba gibi patladı - Resim: 4

Söylediği şarkıya ara verip reji görevlisine Sandal, yüksek sesle "Oğlum biraz takip et. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin!" diyerek bağırdı.

