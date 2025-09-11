Mustafa Sandal'dan konserde çalışanı aşağıladı! Skandal sözler bomba gibi patladı
Şarkıcı Mustafa Sandal, konserde reji çalışanına ettiği o hakaretle gündeme geldi. Olay gündeme bomba gibi düştü. Sandal'ın çalışana söylediği sözler, sosyal medyada büyük tepki topladı. ''Gerizekalı mısın?''
Şarkıları ve konserleriyle konuşulan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer bir skandala imza attı. Reji çalışanına öyle şeyler söyledi ki, duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alan Mustafa Sandal, konser sırasında dev ekrana sürekli kendisinin yansıtılmasına sinirlenerek reji görevlisine hakaret etti.
Konserde sevilen parçalarını seslendiren Mustafa Sandal, yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında sahnedeki ekranda sürekli kendisinin gösterilmesi, Sandal'ın sinirlerine hakim olamamasına neden oldu.
Söylediği şarkıya ara verip reji görevlisine Sandal, yüksek sesle "Oğlum biraz takip et. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin!" diyerek bağırdı.