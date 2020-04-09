Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic ile ilgili olay sözler!

"Emina ile yeniden evlenmem": Jülide Ateş'in “Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusunu ise Mustafa Sandal şöyle yanıtladı: “Hayır bence hayır” diyerek yanıtladı. Sandal şöyle devam etti: “Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz. Aşk bitti sevgi kaldı. Ayrılırken de sadece koşu bandının üzerindeki çiçeğimi aldım.”