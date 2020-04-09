Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic ile ilgili olay sözler!
Şarkıcı Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in 40 programına katıldı ve tam özel hayatından, müzik hayatına kadar 40 soruyu yanıtladı. Emina ile tekrar evlenmem diyen ünlü şarkıcı başka bir kadından baba olmak istemediğini de söyledi.
Son olarak yazdığı kitabında Defne Samyeli ile ilgili yazdıkları yüzünden mahkemelik olan popçu Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in Haber Global'deki programına konuk oldu. Sandal, evlilik hayatından, müzik hayatına kadar birçok soruya yanıt verdi.
Korona virüs salgınında sonra eve kapandığını söyleyen Sandal, “Evin dışında yaptığım aktivitelerimi evin içine taşıdım. Eve stüdyo kurdum. Sporumu evden yapıyorum. Gıda stoğu yaptım ama abartmadan.” ifadelerini kullandı.
"Emina ile yeniden evlenmem": Jülide Ateş'in “Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusunu ise Mustafa Sandal şöyle yanıtladı: “Hayır bence hayır” diyerek yanıtladı. Sandal şöyle devam etti: “Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz. Aşk bitti sevgi kaldı. Ayrılırken de sadece koşu bandının üzerindeki çiçeğimi aldım.”
Başka bir kadından baba olmak istemediğini de söyleyen Mustafa Sandal, “Geç baba oldum. Büyük konuşmuş olabilirim, ama öyle bir arzu hissetmiyorum. Bundan sonraki periyotta işime, şarkılara konsantre olmak istiyorum” sözlerini sarf etti.