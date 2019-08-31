Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic itirafı geldi övgülere boğdu

Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, bu yıl ikinci kez Harbiye'de konser verdi. Müzik hayatındaki 25. yılını kutladığı ve biletlerin tamamen tükendiği konserde Sandal, açılışı 90'ların en hit parçalarından biri olan 'Aya Benzer' ile yaptı. Sandal, konserinde eski karısı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.