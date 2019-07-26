Mustafa Sandal'dan ayrılıp Sadettin Saran ile barışan Emina Jahovic mutluluk sarhoşu
Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra Sadettin Saran ile beraber olan Emina Jahovic, mutluluk sarhoşu olduğunu dile getirdi.
Mustafa Sandal ile on yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile aşka yelken açmış hatta eski eşi Mustafa Sandal da bu ilişkiye destek vermişti. Bu aşk 7 ay sürmüş ve ikili ayrılmıştı derken Saran ve Jahovic çifti sessizce barışmışlardı.
Saran’dan bir kez ayrılıp yeniden birlikte olmaya başlayan Jahovic, beraberliği hakında ilk kez konuştu. Saran ile Bodrum tatilinden dönen Jahovic, “Mutluyum. Aşık olmayı ve duygusal anlamda başıma bir şey gelmesini seviyorum. Sonunda tüm boşlukları doldurdum“ dedi.
Geçtiğimiz hafta, 6 kabinli 43 metrelik gulette dostlarıyla keyif çatan ikilinin mavi turu, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ifşa olmuştu.
Sadettin Saran, barışma tatili için hiçbir masraftan kaçmayarak 50 bin Euro'ya (321 bin TL) bir gulette kiralamıştı.