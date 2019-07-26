Mustafa Sandal'dan ayrılıp Sadettin Saran ile barışan Emina Jahovic mutluluk sarhoşu

Mustafa Sandal ile on yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile aşka yelken açmış hatta eski eşi Mustafa Sandal da bu ilişkiye destek vermişti. Bu aşk 7 ay sürmüş ve ikili ayrılmıştı derken Saran ve Jahovic çifti sessizce barışmışlardı.