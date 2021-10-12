Mustafa Sandal'a icra takibi açan Emina Jahoviç'e mahkeme şoku!
Mahkeme Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'a açtığı icra takibini durdurdu.
3 yıl önce ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile evliliğini noktalayan Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine nafaka ödemediği iddiasında bulunarak hesaplarına haciz koydurdu. Mustafa Sandal'ın Sandal'ın banka dekontlarını mahkemeye sunması üzerine icra takibi durduruldu.
Emina Jahovic, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka ve boşanma protokolünde yer alan kira bedelini ödemediği iddiasında bulunarak mahkemeye başvurdu ve hesaplarına haciz koydurdu.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; karara itiraz eden Sandal, Jahovic'e yaptığı ödemelerin banka dekontlarını İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne sundu. Dekontlara göre ünlü şarkıcı, Bebek'teki bir banka şubesinden eski eşine 62 kalemde 968 bin lira ödeme yapmış.
Diğer yandan Sandal'ın, Çubuklu Vadi'deki villanın boşandıktan sonraki toplam kira bedeli olan 750 bin lirayı da Jahovic'e ödediği ve o belgeleri de mahkemeye sunacağı da öğrenildi.