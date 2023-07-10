Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada kapıştı

Ağrı konserine katılmayan rapçi Uzi, bunun sebebi olarak sahneye son olarak kendisi değil de Mustafa Sandal'ın çıkmasını gösterdi. "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın" diyen Uzi'ye Mustafa Sandal ise "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" diyerek cevap verdi.