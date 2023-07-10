Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada kapıştı
Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi sessizliğini bozdu. Ekonomi biletlerini kabul ettiği belirten Uzi, asıl sebebin Mustafa Sandal'dan sonra çıkmak olduğunu söyledi.
Ağrı konserine katılmayan rapçi Uzi, bunun sebebi olarak sahneye son olarak kendisi değil de Mustafa Sandal'ın çıkmasını gösterdi. "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın" diyen Uzi'ye Mustafa Sandal ise "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" diyerek cevap verdi.
KONSERE ÇIKMADI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumdaki sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise konserde yer almadı.
UZİ'DEN AÇIKLAMA
Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilirken; ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi.
"BENİM ÖNÜME MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSINIZ"
Uzi'nin açıklamaları şöyle: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!" "