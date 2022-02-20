Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlilik için ilk adımı attı nişanlandılar Melis Sütşurup kaç yaşında
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı, evliliğe bir adım daha yaklaşan çiftin fotoğraflarında en dikkat çeken detay ise Mustafa Sandal'ın kıyafeti oldu.
Şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiçeği burnunda çift, akşam saatlerinde aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Ancak Mustafa Sandal'ın giydiği kıyafet sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünyaevine girmek için bir engeli daha aştı.
Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.