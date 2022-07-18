Mustafa Sandal ''Suriyelilerin misafirliği bitmiştir'' deyince emniyetten kriz çıkaran telefon!

Konya'da önceki gün yaşandığı iddia edilen olaya göre Suriyeli bir grup, parkta oynayan bir çocuktan 20 lira istedi. Çocuğun reddetmesi üzerine Suriyeliler çocuğun ensesine ve yüzüne kezzap attı. Bunun üzerine sinirlenen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu hamle, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de dikkatinden kaçmadı. Mustafa Sandal'a telefonla ulaşan emniyet, bakın neler söyledi...