Mustafa Sandal 'Nasıl bize bulaştı?' diye sorup isyan etti: Cadılar Bayramı tamamen saçmalık
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından isyan etti.
Yurt dışında bilinen adıyla Halloween, Türkiye’de bilinen adıyla ise Cadılar Bayramı olarak bilinen etkinlik, yurt dışı kaynaklı olsa da ülkemizde son yıllarda yoğun şekilde kutlanıyor oldu.
Korku ve doğaüstü temalı bir kutlama olan Cadılar Bayramı'nda genellikle çocuklar kostümler giyiyor ve kapı kapı dolaşıp şeker topluyor.
Her yıl yapılan bu kutlamalara ünlü isimlerin de özenle hazırlanması Mustafa Sandal'ı rahatsız etti. Ünlü şarkıcı, Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Görüyorum ki..."
"Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, ortalıkta hiçbir problem yokmuşçasına en coşkulu şekilde birileri Cadılar Bayramı'nı kutluyor.