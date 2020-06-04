Mustafa Sandal Melisa Sütşurup ile barıştı! Birbirlerine söyledikleri olay olmuştu
Şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Melisa Sütşurup ile çalkantılı bir ilişki yaşamış, daha sonra ayrılmışlardı. Şimdilerde ise çiftin barıştığı iddia edildi.
Geçtiğimiz yılın yaz aylarında beraberliklerine son noktayı koyan Mustafa Sandal ve Melisa Sütşurup hakkında ortaya atılan iddia herkesi şok etti. Altı aylık ilişkilerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen çiftin barıştıkları ortaya atıldı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melisa Sütşurup'un barıştıktan sonra dün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntüledikleri iddia edildi.
Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' açıklamasını yapmıştı.
Melis Özşurup ise, şu ifadeleri kullanmıştı: "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı.