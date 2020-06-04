Mustafa Sandal Melisa Sütşurup ile barıştı! Birbirlerine söyledikleri olay olmuştu

Melis Özşurup ise, şu ifadeleri kullanmıştı: "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı.