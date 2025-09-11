Mustafa Sandal konserde attığı azar sonrası özür diledi...
Şarkıcı Mustafa Sandal geçen günlerde İzmir'de verdiği konserde rejideki görevliye bağırmıştı. Tepki çeken Sandal önceki akşam verdiği Bursa konserinde özür diledi: "Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum."
Şarkıcı Mustafa Sandal geçen günlerde İzmir'de verdiği konserde rejideki görevliye bağırmıştı. O anlarizleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve olay sosyal medyada konuşuldu.
"BATUHAN KARDEŞİMİN KALBİNİ KIRDIM"
Önceki akşam Bursa'da konser veren Mustafa Sandal tepki çeken sözleriyle ilgili konuştu:
"İzmir'de bir olay yaşandı ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor."
"İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım.
O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum."