Mustafa Sandal konserde attığı azar sonrası özür diledi...

"BATUHAN KARDEŞİMİN KALBİNİ KIRDIM"

Önceki akşam Bursa'da konser veren Mustafa Sandal tepki çeken sözleriyle ilgili konuştu:

"İzmir'de bir olay yaşandı ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor."