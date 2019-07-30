Mustafa Sandal ile ayrılan Melis Sütşurup eski sevgilisine geri döndü! Küllerinden yeniden doğdu
Mustafa Sandal'dan olaylı bir şekilde ayrılan Melis Sütşurup, hemen eski sevgilisi Serkan Acar'a geri dönüş yaptı. Birbirlerine ikinci bir şans veren çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un ilişkisi 7 ay sürmüş fakat ikili daha fazla devam ettirememiş ve ayrılmışlardı. Ayrılığın ardından Mustafa Sandal, ''Melis ile iyi vakit geçirdik'' deyince ise olanlar olmuştu. Sandal'ın bu cümlesine sinirlenen Sütşurup olay yaratan açıklamalara imza atmıştı.
Melis Sütşurup'un ''Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi bitirdim. Midemi bulandıran şeyler vardı'' açıklaması magazin gündemine damga vurmuştu. Sütşurup'a ''Midenizi bulandıran şeyler neydi?'' diye sorulunca ise ''İlişkimizle ilgili bir şeyler duydum ve hemen ayrıldım. Mustafa'nın 'İyi vakit geçirdik' lafı beni çok rahatsız etti'' cevabını vermişti.
Mustafa Sandal ile ayrılığının üzerinden daha çok kısa bir zaman geçmesine rağmen Melis Sütşurup, eski sevgilisi Serkan Acar'a geri döndü. Issız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı. Sütşurup, Mustafa Sandal'dan önce aşk yaşadığı iş adamı Serkan Acar'la buluştu.
Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu. Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif yaptı. Poyrazköy'deki bir balık restoranında buluşan ikili, daha sonra iş adamının lüks teknesiyle Boğaz'da gezintiye çıktı. Sütşurup, daha sonra iş adamının üstü açık klasik otomobilinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı.