Mustafa Sandal ile ayrılan Melis Sütşurup eski sevgilisine geri döndü! Küllerinden yeniden doğdu

Melis Sütşurup'un ''Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi bitirdim. Midemi bulandıran şeyler vardı'' açıklaması magazin gündemine damga vurmuştu. Sütşurup'a ''Midenizi bulandıran şeyler neydi?'' diye sorulunca ise ''İlişkimizle ilgili bir şeyler duydum ve hemen ayrıldım. Mustafa'nın 'İyi vakit geçirdik' lafı beni çok rahatsız etti'' cevabını vermişti.