Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic ile pozunu önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, iki sene önce boşandığı Emina Jahovic ile fotoğrafını önce sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı ardından silip yalnızca oğullarının fotoğrafını paylaştı.
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında tek celsede bitirdi. İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile dost kaldıklarını söyleyen Sandal, önceki gün oğlunun yeni yaşını kutladı.
Eski eşiyle doğum gününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, kısa süre içinde fotoğrafı yayından kaldırdı.
Mustafa Sandal, 1-2 saat içerisinde eski eşinin yer aldığı kareyi kaldırdı. Daha sonra ise sadece oğullarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Peki, Mustafa Sandal kimdir?
Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelmiştir. Dedesi TRT eski sanatçılarından, Ritim-Saz ustası Hüseyin İleri'dir. İstanbul Tarabya’daki Özel Dost Koleji'ndeki ilköğreniminin ardından İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan “College Du Leman” da orta ve lise tahsilini tamamlayan Mustafa Sandal, üniversite tahsiline Boston New Hampshire College'da başladı. İçindeki müzik tutkusunu daha fazla bastıramayıp 2.5 senelik üniversite tahsilini yarıda bırakarak 1989 yılında Türkiye'ye döndü.