Mustafa Sandal Defne Samyeli yüzünden ifade verdi ilişki iddiası olay olmuştu
Mustafa Sandal, Defne Samyeli ile aralarında ilişki olduğu iddiası yüzünden savcılığa şikayet edilmişti, Sandal, ifadesini verdi.
Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın çıkardığı kitapta kendisiyle ilgili yazılan kısımda onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtmişti. Samyeli dilekçesinde ayrıca, Mustafa Sandal’ın kendisi ile ilişki yaşadığını iddia ettiğini ancak aralarında hiçbir şekilde birliktelik yaşanmadığını belirtti.
Kitaptaki ifadelerin hayal ürünü olduğunu belirten Samyeli, ''Hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır'' demişti.
Samyeli’nin şikayetinin ardından Mustafa Sandal şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Sandal verdiği ifadede, ''Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'yi onore ettim'' dedi.
Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Samyeli uzlaşırsa dosya kapanacak uzlaşmazsa Sandal hakkında dava açılacak.