Mustafa Sandal Defne Samyeli yüzünden ifade verdi ilişki iddiası olay olmuştu

Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın çıkardığı kitapta kendisiyle ilgili yazılan kısımda onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtmişti. Samyeli dilekçesinde ayrıca, Mustafa Sandal’ın kendisi ile ilişki yaşadığını iddia ettiğini ancak aralarında hiçbir şekilde birliktelik yaşanmadığını belirtti.