Mustafa Sandal Burcu Esmersoy'u itirafıyla kaçırdı Alara Koçibey'i öpücüklere boğdu

Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından birçok isimle aşk dedikodularına karışmış, çapkınlıklarıyla gündem olmuştu. Bekarlığa hızlı bir dönüş yapan Sandal, jüri üyeliği yaptığı defilede de rahat durmadı.