Mustafa Sandal Burcu Esmersoy'u itirafıyla kaçırdı Alara Koçibey'i öpücüklere boğdu
Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, jüri üyeliği yaptığı defilede itirafıyla Burcu Esmersoy'u sahneden kaçırdı, sosyetik isim Alara Koçibey'i öpücüklere boğdu.
Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından birçok isimle aşk dedikodularına karışmış, çapkınlıklarıyla gündem olmuştu. Bekarlığa hızlı bir dönüş yapan Sandal, jüri üyeliği yaptığı defilede de rahat durmadı.
119
Önceki akşam Zorlu Raffles Otel'de düzenlenen bir defilede jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, cemiyet hayatının tanınmış ismi Alara Koçibey'i defalarca öperek herkesi şaşırtırken Burcu Esmersoy hakkındaki itirafıyla Esmersoy'u sahneden koşar adım kaçırdı.
219
Mustafa Sandal'ın jüri üyeliğini yaptığı defilede Burcu Esmersoy da sunuculuk görevini üstlendi.
319
Gecenin sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, şarkıcı Mustafa Sandal'a "Mustafa sana 'Gel bana' desem ne dersin?" diyerek seslendi.
419