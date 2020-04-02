Mustafa Sandal belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesine isyan etti
Mustafa Sandal, koronavirüs salgını nedeniyle bazı belediyelerin başlattığı yardım kampanyasının engellenmesine, banka hesaplarının bloke edilmesine tepki gösterdi.
Koronavirüsün Türkiye'ye gelerek hızla yayılmasıyla birçok kişi ev karantinası altında ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü isimlerden Mustafa Sandal da bağış toplama konusuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Evde olduğu süre içerisinde gündemi yakından takip eden Mustafa Sandal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyalarının iptal edilmesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Herkes canının derdindeyken ve 'Acaba virüsü bulaştırır mıyım?' korkusuyla anne babasına ya da evladına bile sarılamazken...' Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum.''
''Salgına karşı topyekün savaşsa bunun adı şimdi birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu ülkenin bir evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın, şimdi hiç zamanı değil!"