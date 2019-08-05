Mustafa Sandal aradığı aşkı buldu! İşte yeni sevgilisi
Eşinden boşandıktan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen Mustafa Sandal yeni bir aşk yelken açtı.
Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal ile Emina Sandal çifti geçtiğimiz sene boşanmışlardı. 10 yıllık evliliklerini tek celsede noktalayan çift, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle anlaşmalı olarak ayrılmışlardı.
Yaklaşık 15 dakika süren boşanma davasında Mustafa Sandal, eski eşine 15 bin çocuklarına da toplam 10 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verilmişti. Evlerinin ise en az 3 milyon dolara satılarak paranın üçte birinin Mustafa Sandal’a, üçte ikisinin ise Emina Sandal’a ödenmesine karar verilmişti.
Boşanmanın ardından Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sosyetik güzel Melis Sütşurup ile birlikte aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda çiftin 7 aylık ilişkisi bitmişti.
Melis Sütşurup ayrılığın nedeni ile ilgili yaptığı açıklamada "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim" demişti.