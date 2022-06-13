Mustafa Keser'den aylar sonra Bülent Ersoy açıklaması: "Tekrar aynı projede yer almam"

Bu sözlerin ardından bir magazin programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu?