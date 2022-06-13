Mustafa Keser'den aylar sonra Bülent Ersoy açıklaması: "Tekrar aynı projede yer almam"
Bodrum’da sevenleriyle buluşan usta sanatçı Mustafa Keser, geçtiğimiz yılın eylül ayında sadece iki bölüm yayınlanan "Benzemez Kimse Bize" isimli programı sunduğu Bülent Ersoy ile ilgili konuşan Mustafa Keser, "Tekrar böyle bir formatta teklif gelse kabul etmem" dedi.
Mustafa Keser, önceki gün sahne aldığı Bodrum’da "Benzemez Kimse Bize" isimli programı sunduğu Bülent Ersoy ile yaşadığı polemikle ilgili soruları yanıtladı. Mustafa Keser, "Bülent Ersoy'la küs değilim. Ama tekrar böyle bir formatta teklif gelse kabul etmem. Bugüne kadar kimsenin hakkında konuşmadım. Bize yakışmaz. Sadece bazı şeylerin söylenmesi gerekiyordu, söyledik" ifadelerini kullandı.
Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar" demişti.
Ünlü isim, sözlerine; "Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor. Zeki Müren gitmiş, o kalmış... Hadi oradan... Kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün" diye devam etmişti.
Bu sözlerin ardından bir magazin programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu?