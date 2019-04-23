Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği en güzel 20 söz
Türkiye'nin dört bir yanında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel sözlerini sizin için derledik.
Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun.
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Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
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Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
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Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
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