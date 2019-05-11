Mustafa Karataş'ın 'dolar' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri İlahiyatçı profesör Mustafa Karataş, "Camiye dolar bağışlasam, dolar artıkça sevabım artar mı?" sorusunu soran seyirciye "Evet artar, döviz arttıkça sevap da artar" yanıtını verdi.
Ramazan ayının gelmesiyle beraber şaşırtan sorular yine gündemde. Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş"adlı programın 108. bölümünde, bir seyircinin Prof. Dr. Mustafa Karataş'a sorduğu soru sosyal medyayı salladı.
Bir seyirci, Karataş hocaya "Geçen sene merak ettiğim bir soru vardı. Herkes hem gülüyordu hem de alt metnini merak edilordu. Camiye dolar bağışlasam, dolar artıkça sevabım artar mı?" diye sordu.
Mustafa Karakaş, bu soruya "Artar. Camiye verilen yardımlar sadece cami değil, Allahuteala'ya yapılır. Cenabı hak artırıyor. Sizin sevabınız ne kadar iş görüyorsa, ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sevabı artar. Dolayısıyla döviz artarsa sevap da artar." diye yanıt verdi.
Soru ve cevap sosyal medyada gündem oldu. İşte gelen bazı tepkiler: