Mustafa Karataş'ın 'dolar' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Mustafa Karakaş, bu soruya "Artar. Camiye verilen yardımlar sadece cami değil, Allahuteala'ya yapılır. Cenabı hak artırıyor. Sizin sevabınız ne kadar iş görüyorsa, ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sevabı artar. Dolayısıyla döviz artarsa sevap da artar." diye yanıt verdi.