Mustafa Erdoğan hakkında 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi!
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan hakkında,"izinsiz kazı-sondaj" ve "kaçak yapı yaptığı" iddiasıyla 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun kullandığı Aspendos Arena'nın bulunduğu arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol, kiracı firma Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi aleyhine suç duyurusunda bulunmuştu.
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı "Aspendos Arena" için yıkım kararı verilmişti. Yıkım kararı sonrası arazi sahibinin açtığı davada, Mustafa Erdoğan hakkında, "izinsiz kazı-sondaj" ve "kaçak yapı yaptığı" iddiasıyla 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurmuştu. Daha sonra 2 bin yıllık antik tiyatroya yakın Belkıs Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralanmıştı. Burada 1260 metrekarelik, 5 bin kişilik "Aspendos Arena" kuruldu.
"Tahliye ve yıkım kararları kesinleşti"
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar verdi. Bunun üzerine arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı. Bu süreçte ayrıca Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem idari para cezası, üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. 'Aspendos Arena' ile ilgili hukuki süreçte en son nisan ayında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, kiracı firmanın Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin arazinin tahliyesine yönelik karara itirazını reddetti.
"Arazi sahibinden suç duyurusu"
Bu kararla tahliyesi kesinleşen 'Aspendos Arena' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.