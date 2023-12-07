Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli CHP'den Urla adayı oldu! Lal Denizli kimdir?

Başvuru sayısının CHP’deki değişim sonrası arttığını belirten CHP İlçe Başkanı Pelin Karasakal, “Yoğun aday adaylığı başvurusu olması bizim için güzel sonuç. Bunun bir nedeni belediyenin kayyum ile yönetilmesi ve başarısız olması. Diğer neden ise CHP’de yaşanan değişim. Bu değişim ve CHP’ye küskünlerin geri dönmesi Urla Belediyesi’ni CHP’li yapacak” dedi.